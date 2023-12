Varför säljs ingen AIO utan fläktar?

Skrivet av Hejsan2023: Hejsan, Jag undrar bara varför säljs ingen AIO kylare utan fläktar?

Det verkar ju som om många byter ut fläktarna ändå... Skall man byta fläktarna på AIO:n bara för att det skall matcha alla de andra fläktarna i chassit? Trots att fläktarna sitter i toppen och inte syns så mycket? Gå till inlägget

Bra fråga.

En gissning är väl att de inte vill sälja en halv produkt. Alltaå att den ska ha alla delar och funka out of the box.

Jag kan inte mycket om de här kylarna - och jag känner inte till hur utbrett det faktiskt är att byta ut dessa fläktar.

Kanske är det en liten minoritet som gör det - men just den gruppen är aktiva på forum. Om så är fallet förklarar det väl varför de väljer en mer färdig lösning till massorna.

Eller så byter faktiskt en stor andel av alla ut fläktarna och då har väl kanske företaget sämre koll på sina kunders behov.

I dont know.

Men jag vet inte. Kan