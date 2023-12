Kolink observatory hf

Köpte detta chassit för ett tag sedan men har inte förstår hur jag kan styra hastigheten på fläktarna? Är det någon som vet? Från kolinks hemsida:

These fans can be controlled either via the integrated RGB button on the I/O panel, or by the lead 140mm fan connecting to your motherboard with a 5V 3-pin adapter.

det ända min reset knapp göra är att starta om dator