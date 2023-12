Hemma server, ASRock J5040-ITX

Säljer min hemma server.

CPU/MB: J5040-ITX: https://www.asrock.com/mb/Intel/J5040-ITX/index.asp

SSD: 120 GB Kingston SH103S21120G

RAM: 1X 8GB DDR4-2400

PSU: Corsair RM450 - 450 Watt 80 PLUS Gold Certified Fully Modular PSU

OS: Win10 - Not activated, No licens key included

Case: Kolink Satellite https://kolink.eu/Home/case-1/mini-itx-2/satellite.html

Använd som hemma server/filserver. HDD uttagna, endast SSD. Låg strömförbrukning. Idlar i Windows kring 13w från uttag.

Saknas en PCI Slot Cover. OBS körde Ubuntu på denna, utblåst med Windows installerat men ingen licens nyckel ingår! Frontpanelen är ej inkopplad.

Skriv ett bud om du är intresserad.

Finns i Kapellgärdet i Uppsala eller frakt mot förskottsbetalning.

Stänger budgivningen senast till juldagen.

