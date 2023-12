Inget wifi på windowsprodukter men på apple och android

Jag har fått ett för mig helt nytt fenomen, själv har jag inte kört någon windows dator på några år, men frun jobbar hemifrån och har en jobbdator med windows, hon fick problem (läs det går inte ansluta) att koppla upp sig mot vårt wifi, jag tänkte att det är något från hennes jobbs sida, att de har något trassel. Men icke, hon testade med sonens dator, samma sak där.

Själv lyssnade jag inte så noga då jag var ansluten både med min apple dator, apple mobil, iPad samt android TV samt appleTV, så jag tänkte att det är hon som klantar till det...

Men då hon inte fick till det blev jag involverad, drog även igång min gamla stationära dator och visst, hon har rätt, 3 Windows-datorer får inte åtkomst via routern, det går att ansluta till routern men inget internet, men minst 7 andra enheter kanske fler får internet utan problem via samma router (skriver just nu på en mac via den routern).

Vad fan kan vara fel? Vad kan ha hänt? Någon som känner igen detta? Har själv aldrig upplevt något liknande, det är precis som routern blockar windowsprodukter...

Alla tips är välkomna, frun är förbannad och givetvis är det mitt fel