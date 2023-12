Köper dina smarthome prylar!

Hej!

Har precis startat mitt smarthome-imperium och inser att man behöver lite småprylar här och där.

Kikar därför efter begagnade saker här på sweclockers om in vet av någon smartpryl ni inte använder/blev aldrig av att använda.

Prylarna behöver stöd för Zigbee (Zwave är också OK men primärt Zigbee). Är du osäker så skriv till mig vad produkten heter så kollar jag upp det själv.

Allt är av intresse som:

- Lampor

- Sensorer

- Givare

- Strömbrytare/pluggar

- you name it!

- även Apple/Google smartprylar som Homepods,chromecast,apple tv etc..

Ba skriva i kommentarsfältet eller ett PM med vad du vill bli av med så kommer vi överens om pris och frakt, du kommer förmodligen behöva skicka prylarna.

