Sony har sålt 50 miljoner Playstation 5

Skrivet av person: Tillgång och efterfrågan. Något man lär sig ganska tidigt. Gå till inlägget

Fast Sony har ju sagt att det finns en PS5 för alla

Så tillgången är det nog inget problem på.

''Alla som vill ha en kommer kunna få en – Jim Ryan''

''Who is Jim Ryan?

Jim Ryan, President and CEO, announces retirement after 30 years with Sony Interactive Entertainment - Sony Interactive Entertainment.27 sep. 2023''

Scalpers 2019 är sedan länge borta och glömda.