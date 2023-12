Nätverk defekt och leverantör vill inte hjälpa mig

Hej!

Mitt nätverk har varit stabilt. Bor i en bostadsförening med Bitcom som leverantör och svenska stadsnät som nät-ägare.

Den 21/11 så får jag ett sms om att de ska underhålla mitt nätverk, en driftstörning kommer till att ske.

Sen dess har mitt nätverk aldrig blivit sig likt. Det beter sig riktigt mysko, så svårt att förklara men ska försöka.

Jag spelar en jädra massa och använder för jämnan discord. Discord fungerar inte längre, det börjar bra men laggar alltid så jag kan inte höra de andra men de kan höra mig. Sonos här hemma laggar ibland, vissa dagar bättre och vissa sämre.

Jag kan inte prata i min telefon via nätverket men det kan min sambo via hennes. Jag kan inte spela The finals, det laggar så in i bomben. Jag kan däremot spela CS2 utan problem. Jag kan inte se en riktig rödtråd bakom alla dessa problem (som inte fanns innan drift underhållet den 21/11) Jag kan använda teamspeak men inte Discord längre, bara det förstår jag verkligen inte.

Nätverket här hemma verkar även mycket svagare för flera nät-uppkopplade enheter än tidigare. Även när man laddar ner någon uppdatering så funkar knappt resten.

Jag kontaktade Bitcom, som sa direkt att jag skulle hoppa över routern, det gjorde jag. Kopplade in dator rätt in till fiberkonverteran o det var samma problem. De sa att de skulle testa uppkopplingen, gick några dagar och så kommer de fram till att allt ser bra ut, testa en annan dator. Lånar min kollegas privata laptop, samma visa igen. Inget funkar, de gör sina tester o allt ser bra ut enligt dom. Jag skriver till dom o ber dom skicka en tekniker så jag kan visa dom, men de vägrar. De säger att det är fel på mina enheter.

Det är nu jag blir irriterad, de menar alltså att det är fel på min router med allt inkopplat via denna, men även min dator och kollegans som var inkopplade i fiberkonverteran under några dagar. Jag ringde till stadsnätet som berättade att den 21/11 så har man lagt om mitt nät till Zitius. Kan detta ha något med saken att göra? Snälla behöver hjälp med hur jag ska gå tillväga.

Alla tips o råd uppskattas, verkligen. Stackars gamer som inte kan lira..

Jag har ett fibernät med 500/500. Har testat bredbandskollen o andra mätverktyg, allt ser verkligen bra ut.