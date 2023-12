ägarbyte på fordon från dödsbo

Hej

Vi har tre fordon ska nu ska skifta ägare efter att arvskiftet är gjort.

jag har fått hem registreringsbevisen men blir lite osäker på själva genomförandet.

Ska jag skriva under registreringsbeviset och skicka in det som vanligt eller ska man bifoga arvskiftshandling osv?

Läser om det på olika sidor står det på vissa att jag bara ska skriva under medans andra säger att bouppteckningen från skatteverket, släktutredning och arvskifte ska vara med. (det är jag som sköter dödsboet)

1 av fordon ska gå till mig, det känns lite lustigt om jag själv kan skriva under fordonet som jag ska få.

syskonen har ju dock gjort en avsägelse av avet på det fordonet så jag förmodar inte dom heller kan skriva under?

så vad är det som gäller egentligen?