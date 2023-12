5G, 4G+, 4G Routers, Ubiquiti, Sony hörlurar, BT-sändare mm

Rensar lite hemma och säljer följande;

ZTE 5G Router MC801A

Använd under c:a 6mån innan jag nu dragit in fiber.

Fint skick komplett med kartong etc.

Köpt på Amazon.

https://www.amazon.se/ZTE-MC801A-HyperBox-Router-ol%C3%A5st/d...

TP-LINK 4G+ Archer MR600

AC1200 DualBand Router med mycket bra prestanda och snabb uppstart / möjligheter till inställningar. En välkänd 4G+ router som håller vad den lovar.

Användes innan ovanstående 5G router och maxade ut nätet med de medföljande antennerna...

https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/routrar/4g-router/...

ZTE MF279D 4G Router

Router som medföljde från Telia vid köp utav deras mobila bredband plus.

Bra och funktionsrik router, men stödjer inte 4G+ nätet därav är man begränsad till något lägre hastighet än ovanstående router.

I princip oanvänd, ovanstående köptes efter någon månad.

https://www.power.se/mobil-och-foto/mobilt-bredband/zte-mf297...

Ubiquiti Amplifi HD - AC1750

Köptes i slutet på 2018 från Webhallen, användes fram till 2021 då jag flyttade till annan bostad och ingen fiber/annan uppkoppling fanns - och därmed började använda oavnstående 5G/4G routers.

I samband med nya fibern uppgraderade jag till en Dreammachine och därav är denna över.

Den "gummibeläggning" som skapar routerns matta utseende har blivit lite kladdigt (?) men går att torka bort med lite elbow-greece. Den blir då blank-vit. Jag har gjort ungefär halva routern på detta sätt.

Det påverkar ingen funktion eller dylikt, bara estetiskt, men vill nämna det.

https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/mesh/ubiquiti-ampl...

SONY WH-1000XM3 Trådlösa brusreducerande hörlurar

Köpta för ~1-2år sedan men blivit liggande då jag föredragit BOSE QC35'orna jag hade sedan tidigare. Nära nyskick.

https://www.sony.se/electronics/horlurar-med-huvudband/wh-100...

König Bluetooth SÄNDARE (CSBTTRNSM100)

En BT-sändare du kan koppla in i en enhet som normalt sett inte kan skicka ut BT, och sedan ansluta tex. hörlurar. Använde detta tex. till en stationär dator som inte hade BT och skickade ljud till hörlurar.

Har även använt det till en TV som inte hade inbyggd BT-sändare och således kunde skicka ljudet till andra trådlösa enheter via BT. (eller möjlighet att skicka till enheter oavsett märke, *host* samsung *host*)

https://www.amazon.se/K%C3%B6nig-CSBTTRNSM100-ljuds%C3%A4ndar...

Sony Vaio VGN-P21Z (Mini notebook med högupplöst skärm)

Denna lilla goding var ett utav Sony's försök till att slå sig in på netbook (?) marknaden med en dator som extremt liten, men ändå inte var lika kass som div netbooks från Asus, Acer och andra.

Skärmen på 8" med upplösningen 1600 x 768 och aspekt-ration på 25:12 är något man nästan måste uppleva för att förstå vilken underlig produkt detta var/är.

Använd den till att visa mönster när jag pärlat/designart.

Dessvärre utan batteri, men går enkelt att hitta på nätet.

https://www.notebookcheck.net/Sony-Vaio-VGN-P21Z.18824.0.html

