Uppgradera eller köpa nytt?

Hejsan,

Jag har en 4 år gammal dator där jag nu är sugen på att uppgradera. Spelar främst CS2 sen ibland smyger det sig in lite andra spel som Far Cry och Call of Duty. Frågan är om jag skall uppgradera med nytt grafikkort eller bör jag köpa helt ny dator för att få upp FPSen i CS2 samt få till bättre grafik i övriga spel.

Här är min nuvarande konfig,

MK ASUS PRIME Z390-P

Corsair 16GB (KIT) DDR4 3200Mhz Vengeance LPX

SSD 480GB Corsair Force MP 510 NVMe

Corsair RM750X 750W v2

GK ASUS PCIe DUAL-GTX1660 TI-O6G

Intel Core i5-9600KF 3,7GHz

Tack på förhand!