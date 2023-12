USB-hub med många kontakter utan strömförsörjning

Jag letar efter en USB-hubb med minst 6 portar (plus den som ansluts till datorn).

Den kan vara USB 2 eller 3 (ska användas till möss, tangentbord, webbcam etc så inget som kräver USB 3) och måste klara upp till 500 mA per port.

Grejen är den att jag skulle vilja ha utan en extra sladd för strömförsörjning samtannan lulllull som on/off-knappar etc.

Någon som vet något som man kan köpa? De flesta är med 4 portar vilket är för lite.