Ljudet försvinner efter en stund, men bara av vissa spel

Uppgradera nyligen datorn till en med 7800X3D och ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI. Passade även på att uppgradera till Windows 11. Kör ljudet via min LG 42C2 som jag använder som datorskärm. Använder TVns inbyggda högtalare. Samma grafikkort (3070) och HDMI-kabel som tidigare.

Spelar Heroes of Might and Magic 3 (sjukt värt att uppgradera till 7800X3D för ett 24 år gammalt spel!) och använder HD Mod och HotA. Precis som jag gjorde förut på förra datorn utan problem. Nu är kruxet att efter en stund så försvinner ljudet. Inte bara från spelet utan allt. Startar jag ett youtubeklipp så är det knäpptyst. Spelar jag test-trudelutten i Windows så är det tyst. Byter jag ljudutång till t.ex hörlursförstärkaren så kommer ljudet tillbaka, både i Windows och i spelet. Byter jag sen tillbaka till TVn så funkar ljudet igen, en liten stund, innan det fösvinner igen.

Sjukt irriterande och jag vet inte hur jag ska felsöka. Har fixat senaste ljudkortsdrivrutinerna, testat min gamla installation av HoMM3 och gamla HD Mod som jag använde på tidigare datorn (har kvar den ssdn i datorn fortfarande men kör ju Windows 11 på nya NVME SSDn jag köpte). Är det spelet det är fel på? Känns orimligt eftersom allt ljud försvinner. Är det TVn? Känns orimligt då den funkat kanonbra tidigare. Är det Windows 11 det är fel på? Kanske? Har ni några idéer?