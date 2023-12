inloggning fortnite

jag är inloggad på fortnite på PS4, fortnitekontot har dock inte samma mailadress som playstationkontot.

jag har nu skaffat en dator och vill spela fortnite med samma epiqkonto som jag haft tidigare, men kan inte komma på vad det går till för mailadress, jag är fortfarande inloggad via ps4:an men kan bara se displayname och id, inte vad jag har loggat in med för adress

någon som har ide hur jag kan få reda på det så jag kommer in på kontot på datorn?