AOC CU34G2X med RTX4060 Ti

Du menar att Freesync väljs på skärmen inte via PCn? Kan även välja HDR via skärmen men har läst att den inte är så bra.... Ska kolla G-sync i Nvidea. Du menar att sätta 144HZ i videosettings i det aktuella spelet?

Det beror på skärmen, men mest troligt finns det en inställning för det ja.

Fresync on på skärmen, G-sync on i nvidias kontrollpanel.

Bry er inte om HDR just nu. Det kan ni testa senare och se om det blir bra

Nej, jag menar i windows inställningar eller i Nvidias kontrollpanel.

Sen ska ni så klart välja 144Hz i spelen med.