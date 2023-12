Gaming dator ca 13-18.000kr

Tjenare!

Spelat dator hela min uppväxt men sålde min dator för ca 10 år sedan.. Kört playstation sedan dess.

Nu vill jag ta upp dator spelandet igen och önskar lite köpråd då jag känner mig osäker på hur marknaden ser ut, vad är bra och inte, vad funkar med vad o.s.v?

Tänker spela Warzone, Ready or Not, CS 2, WoW, Escape from Tarkov och Cities: Skylines 2 bland annat. Detta vill jag helst ligger runt 120 fps på 1080/1440p. Har idag en 144hz 1080p skärm men tänkte snart även uppgradera den till 1440p.

Ingen aning om min budget håller för mina ändamål men tänker att ni med era kloka tankar kan berätta för mig hur det funkar 🙂

(Glömde skriva att jag kan bygga själv men köper gärna en färdig dator)

Tack på förhand!