Elon Musk, kungen av cringe på sociala medier?

Säga vad man vill om Elon Musk som teknisk entreprenör, men beter han sig inte väldigt cringe på sociala media? Han har haft två olika faser hittills: Han brukade hålla på mycket med 420/69-humor som 12-åringar mest brukar göra. Han håller på mycket med memes och har tillochmed döpt om sin gata till meme street. Han osar rent generellt väldigt mycket how do you do, fellow kids-energi. En 50-åring som försöker vara en av grabbarna bland unga tonåringar typ.

Och hans andra och nuvarande fas går av nån anledning ut på att RT:a och promota konspirationsteorier och högerradikal propaganda á la Fox News och Donald Trump. Detta verkar ha börjat när en av hans döttrar, som är transperson, sa upp kontakten med honom. Då började han med mer och mer transfobiska inlägg och sen dess har han bara trillat längre och längre ner i träsket av högerradikal propaganda.

Blir det inte väldigt ofta skämskudde när man läser hans sociala media?