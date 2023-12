Ny Brother Laserskrivare, men alla saknar airprint? Hur är det med Apple enheter?

Hejs.

Vi har kollat på ny skrivare nu till Mor.

Och har bestämt för Laserskrivare från Brother (istället för HP enligt rekommendationer här).

Men vi såg nu att alla nyare modeller verkar sakna airprint. Hon har ju Mac, Iphone, Ipad som hon kommer skriva ut ifrån.

Så hur pass dåligt är det att inte köpa en skrivare med Airprint då?

Har inte så bra koll på airprint kontra "wifi-direct" osv.

Brothers gamla modeller ifrån typ 2018 har airprint, vilket är lite konstigt.

Vi har tänkt antingen en multifunktion och då är de väl dessa 4 översta från 2800-4000:- som är nyaste. (Sortering Senaste tillagda).

https://www.inet.se/kategori/198/multifunktion-s-v

Sen vet vi inte riktigt varför de skiljer så mycket i kostnad mellan dessa. Fax behövs ju inte ex.

Kopiering av papper, scanning och utskrift är det som behövs. Alla verkar has samma dpi osv.

Eller en utan detta typ denna som är deras senaste utan all in one: https://www.inet.se/produkt/3900400/brother-hl-l2445dw-mono-l...