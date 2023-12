Misstänker köp av miningkort

Köpte två st 3080 från samma säljare på Tradera. Det ena kortet fungerar utan problem medans det andra drar upp till 80 grader direkt det belastas. Då slutar det komma signal på såväl dp som hdmi men datorn och grafikkort verkar jobba på som vanligt.

Har skickat meddelanden till säljaren via både sms och via tradera men inget svar. Så nu har jag anmält det hela till Tradera, kanske tur jag tog köpskyddet.

Men hur kan det tänkas gå till nu? Får jag pengarna tillbaka via den där försäkringen? Får jag behålla kortet eller ska det skickas tillbaka? Tror ju att det borde räcka med att repasta men vägrar göra det då jag betalat 5700 för ett 3080.