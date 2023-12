Halloj!

Det börjar bli dags för mig att uppgradera min gamla trotjänare GTX 970. Jag känner mig dock rätt vilsen i grafikkortsdjungeln och tar gärna emot tips och rekommendationer på vad jag bör köpa. Så här ser mitt bygge ut idag:

Chassi: Fractal Design Define r5

GPU: MSI GeForce GTX 970 4GB Gaming

CPU: Intel Core i5 12400F 2.5 GHz 18MB

PSU: Corsair CX600M, 600W

RAM: Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL 18 Beast

MB: ASUS Prime B660-Plus D4

Det behöver inte vara ett high end-kort, men det ska klara av spel som t.ex. Age of Empires 4, New World, WoW, Valheim, Sons of the Forest. Tyngre spel brukar jag köra på mitt PS5, men såklart en fördel om det klarar av de också Kör på en 1440p-skärm.

Vad kan jag köpa för grafikkort utan att även uppgradera PSU? Eller är det bara dumsnålt att inte göra det? Ge mig gärna rekommendationer på vad som passar övriga komponenter jag har idag, men också vilka möjligheter jag har om jag även uppgraderar PSU. Lägger mig gärna inom spannet 6-8k.