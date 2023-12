Inget ljud från dator (Mac/PC) -> TV (LG C3) -> hemmabioförstärkare (Yamaha RX-V779)

Hej!

Jag köpte en LG C3 55" TV på Black Friday. Till TV:n har jag kopplat min Yamaha RX-V779 hemmabioförstärkare på TVn:s HDMI-port 2 (ARC). Jag lyckas dock inte få TV:n att skicka vidare ljudet från datorn till hemmabioförstärkaren – har testat med Macbook Pro M1 14" med macOS Ventura 13.6.3 samt med en ny spel-PC med Windows 11 och Geforce 4080.

Datorn är kopplad till TV:ns HDMI 4. När jag väljer TV:n (LG TV SSRC2) som utenhet i datorn så spelas ljudet från datorn via TV:ns inbyggda högtalare. Men ställer jag in TV:n på att spela ljud via HDMI (Settings -> Sound out -> Use Wired Speaker -> HDMI(ARC) Device) så kommer det inget ljud från förstärkaren, och den visar inte heller att jag skulle ha någon ljudsignal, inga av högtalarsymbolerna på displayen lyser upp. I datorn verkar det som att TV:n bara skulle ha två ljudkanaler, vilket ju stämmer när det gäller TV:ns inbyggda högtalare men inte med förstärkaren som har 4.1-ljud.

Förstärkaren spelar upp ljud som den ska med PS5 (HDMI 1) samt Apple TV (HDMI 3) kopplat till TV:ns HDMI-portar, samt med Nintendo Switch kopplat till en av förstärkarens HDMI-portar. Vad är det jag missar som gör att jag inte kan få ljud via förstärkaren från datorn? Jag vill inte koppla in datorn till förstärkaren eftersom förstärkaren saknar stöd för HDMI 2.1, och då skulle jag förlora alla trevliga spelfunktioner som var anledningen till att jag köpte TV:n.

Är det ett problem med TV:n eller något annat? Sista dagen för mig att returnera TV:n idag annars