Dator, 20-25k

Hej! Börjar bli dags för nytt datorköp, men då det var ett par år sen sist så kan det vara bra att dubbelkolla med några som kan lite mer.

GPU; Väntade på lite bättre priser under mellandagsrean, men kändes väldigt snålt på dom korten jag kollat på. Velat en del mellan 7900 XTX, 4080 eller 4070 TI. Lutat mest åt 7900 då det verkar vara mer prestanda/kr förutom RT, och fungerar bättre med AMD processorer(?). Även en hel del mer Vram. Säkert overkill för tillfället, men alltid föredragit att lägga ett par extra tusenlappar för att slippa problem/lagg down-the-line.

Har ingen GPU inlagd för tillfället, då jag hade tänkt köra på med mitt 1080 TI tills det kommer någon kampanj som passar.

Även 2 moderkort inlagda, dom flesta verkar rekommendera det billigare kortet. Värt att lägga 650kr extra för det andra?

Har ett Samsung 970 EVO i nuvarande dator jag tänkte slänga över, köptes för inte alltför många år sedan så bör hålla några år till.

Svårt o see att det kommer vara någon märkbar skillnad att gå ifrån ca 3.000 till 7000+ i skrivhastighet som dom senaste m2 diskarna verkar ha. Men har inga problem att lägga på ett om det gör en stor skillnad.

Ang. chassi/psu/cpufläkt - hade först tänkt att köra på mitt nuvarande chassi(Fractal Design Define S) men då thermaltakes-kampanjen i princip kostar lika mycket som det skulle kosta att köpa en ny PSU+cpu-fläkt, kändes det som en bra deal. Undviks dock om det halvdana grejer, läste på lite om PSUn och den verkar vara hyffsad(??).

Kollade på Thermalright Peerless Assassin 120 Vit + PSU av bättre märke/kvalite(typ ASUS ROG Strix 850W Vit?) innan jag såg thermaltake-dealen. Har dock 2 st fractal design chassin, så är prestandan/kvaliten markant bättre med thermalright+annan PSU har jag inga som helst problem att bygga i en utav mina gamla burkar.

Har även en Noctua NH-U14S som införskaffades till nuvarande datorn 2018-09(används just nu till en i7 8700K) - det står att denna ska fungera till AM5 processorer på inte, men då AM5 verkar ha släpps 2022 och jag ej kunde hitta någon info i manualerna(tror jag har kvar alla) är jag lite osäker om det bara går att beställa nya mounting-brackers till den och flytta över den till nya CPUn. Det jag hittade var

"In short, all Noctua coolers and mounting kits that support AM4 are upwards compatible with socket AM5, except the NH-L9a-AM4 and the NM-AM4-L9aL9i. "

Så kan ju hända att tillhörande brackets fungerar?

Kör på 3st 140-240hz 1080p skärmar, men kommer antagligen uppgradera huvudskärmen inom kort. Dator används till allt ifrån diverse spel till programmering inom studier.

Tack så länge, och ledsen för en hel del info. Tänkte att det är bättre än att det kommer massa frågor som kunde besvaras direkt!

https://www.inet.se/kundvagn/visa/400iAewfc4ZbrKBItfj1vLNNAd0/datorn