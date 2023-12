Hur skyddar man sina konton på internet?

Hej!

Jag har en olustig känsla då det är någon (i Tyskland) som varje dag försöker logga in på min Hotmail och sjukt många gånger dessutom.

Jag har tvåvägsauktorisering via min jobbmail och ett sjukt långt lösenord med stora bokstäver, tecken etc men får en olustig känsla i kroppen när jag hela tiden får mail till min jobbmail där det står att någon efterfrågar mitt lösenord.

Detsamma gäller mitt Facebook-konto även om det inte är lika ofta som jag får att någon försöker byta lösenord.

Hur skulle ni agera för att få ett stopp på detta? Borde inte Hotmail slå ifrån när man väl försökt X antal gånger?

Ser fram emot era kloka inspel

Hälsar

Andreas