Powerknapp funkar inte efter uppgradering till AM4 5600G

Ett väldigt märkligt problem har uppstått som jag inte begriper mig på.

Efter uppgradering av CPU, moderkort och RAM från en gammal i3-CPU till en AM4-kombination av Asrock A520M-HVS, AMD 5600G och 2x8GB PC 3200 Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 så har följande beteenden uppstått:

1. Datorn statar automatiskt från cold-boot (dvs när power ansluts för första gången), då rakt in i Windows 10-intallationen från föregående Intel-CPU. Windows update tankar hem AMD-drivrutiner och efter omstart är alla enheter fungerande (inga gula utropstecken i enhetshanteraren). BIOS stödjer alltså den nya 5000-serien out of the box och kör bägge minnena i 2400MHz (XMP ej aktiverat).

2. När jag gör en shutdown via startmenyn så stänger datorn av sig som väntat, men startar inte längre upp när jag trycker på power-knappen. Power-knappen i sig verkar funka fint då den stänger av sig hårt om jag håller in den i 3s, men efter shutdown reagerar inte chipset/BIOS alls på denna pinne på moderkortet.

3. Enda sättet att få datorn att auto-starta igen (samma som i punkt 1 ovan) är att rycka ATX-kontakten från moderkortet i 5-10s och sedan koppla in den igen.

4. Om jag instället för shutdown aktiverar strömsparläget så blinkar lysdioden bakom power-knappen, men vaknar inte på knapptryckning eller USB-aktivitet.

Min felsökning än så länge är följande:

A. Uppdaterat BIOS till senaste version.

B. Uppdaterat AMD-chipset drivers från Asrocks hemsida.

C. Bytt till annat RAM-minne (Kingston 2x16GB Fury). Fick dubbla mängden minne i Windows, men ingen skillnad på beteende.

D. Bytt till att bara köra en RAM-sticka samt alternera vilken DIMM-slot den sitter i.

E. Testat att kortsluta pin 4-5 i ATX-kontakten för att se att nätagget (Corsair CX550) startar upp som det ska.

F. Bytt moderkort till ett Asus Prime B550-K, vilket beter sig mer eller mindre likadant bortsett från att den faktiskt startar från strömsparläge när lysdioden blinkar. Men inte från power-off...

Någon som har några bra idéer på vad som kan orsaka att nätagget inte startas upp av power-knappen?