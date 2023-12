Google röstsökning på ett annat språk

Har windows på svenska och flera språk tillagda för att kunna skriva med - det fungerar bra.

För ca ett halvår sedan kunde jag använda ett annat språk när jag röstsökte utan att jag behövde ändra i google-kontot...

Men nu e det riktig pain in the ass.

Söka på svenska - ok, funkar bra.

Engelska - funkar bra.

Ett tredje språk - google hör det som svenska.

Vill jag röstsöka på det tredje språket, så måste jag ändra i Google inställningar på webben.

Nån annan inställning nånstans?

Har ni tips?