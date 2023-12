Telenor vägrar säga upp avtal

Hej alla,

I början av augusti tecknade vi ett företagsbredband via mobilnätet från Telenor med en hastighet på upp till 300 Mbps ned och 100 Mbps upp (inte via fiber). Redan första dagarna märkte vi att hastigheten endast låg mellan 7-35 Mbps nedströms. Detta rapporterades till Telenor både via telefon och mejl. Vi krävde antingen teknisk åtgärd eller att avtalet skulle avslutas, med tanke på öppet köp som gällde i en månad. Telenor drog ut på tiden och skickade inte ut någon tekniker inom denna period. När månaden var slut hade varken problemet lösts eller avtalet avslutats. Tidigare hade vi 100/100 från Telia där hastigheten som levererades var mellan 75-95 Mbps nedströms. Efter några månader meddelar nu Telenor via mejl att de inte kan reklamera bredbandet eftersom en hastighet på 30 Mbps anses vara acceptabelt.

Vilka alternativ har vi nu? Ska vi fortsätta reklamera trots att Telenor inte samarbetar? Kan även tilläggas att det har gjorts flertalet tester med sladd, utan sladd, annan router etc etc.

Otroligt tacksam för tips på hur man kan gå vidare.