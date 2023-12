Detta är kanske en fråga för Telenors kundtjänst, men har upptäckt att när jag sitte sitter på fiber via Telenor så går det väldigt sakta att ladda ned appar från just Mac App Store – får kanske 600 KB/s när jag sitter på ett abonnemang som ger upp till 250 Mb/s. Från exempelvis Steam är det inget problem, så verkar vara något med just App Store.

Om jag med samma dator och inställnignar går till fiber från Telia som ger upp till 500 Mb/s så får jag runt 65 MB/s i nedladning från Mac App Store, så det verkar onekligen vara något relaterat till Telenor och/eller den router jag har fått från dem. Var inne och försökte ändera DNS:er på Telenor-routern för att se om det kanske kunde hjälpa, men det verkar inte gå att göra; den vill bara köra på de som kommer ut automatiskt från Telenor.

Hursomhelst, tänkte höra om någon här sitter med fiber från Telenor och upplever samma sak?