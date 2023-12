Klona SSD till en M2 utan framgång

Hej!

I min NUC har jag idag en SSD på 1TB (SATA 2.5") och jag vill klona den till en M2 disk på 2TB (Seagate Firecuda 520)

Jag försöker göra detta med AOMEI partition assistant och jag får till synes en exakt kopia av originaldisken, men jag lyckas inte få datorn att boota från M2.an

Jag får upp den fint i BIOS och om jag väljer att försöka boota från den via bootmenyn så försöker den, men går tillbaka till originaldisken då den misslyckas.

Kopplar jag ur originaldisken och endast har M2 disken kvar och bootar så får jag ett meddelande att "något är trasigt / behöver repareras, etc etc"

Båda diskarna står som GPT och inte MBR.

I BIOS ser jag att M2 disken ligger under UEFI boot, medans originaldisken syns under Legacy.

Jag vet inte hur jag ska gå vidare. Tacksam för tips!

God fortsättning!

EDIT: Jag kör AOMEI programmet från samma dator där jag har disken som jag vill klona. Kanske vore det bättre om jag försökte att köra kloningen i en annan dator, även om AOMEI skryter om att det är fullt möjligt att göra backup i samma dator.