Ljud från datorn via HDMI eller 5.1 på moderkortet. Måste byta gammalt högtalarsystem.

Hej

Jag har ett 10-ish år gammalt logitech 5.1 system som funkat och funkar hur bra som helst. Jag kör mitt moderkorts flerfärgade 5.1 kablar (vet inte vad dessa heter) rätt in i baslådans portar. Vidare har jag haft alla Playstation versioner upp till och med 4:an anslutna via en optisk kabel till samma system.

Bild går med HDMI från både dator och Playstation till en HDMI splitter vidare till en projektor. Har även en skärm ansluten via displayport till datorn enbart.

Problemet uppstod nu när jag bytte ut PS4 mot PS5, vilken inte har en optisk utgång. Mitt ljudsystem har inte HDMI ingång för ljud, och även om den hade det har inte PS5 två HDMI utgångar så jag kan separera bild från ljudsignal.

Frågan är hur fasen jag löser detta på bästa vis. Jag har haft några idéer som jag gärna kollar här, blir gärna rättad eller får en bättre lösning.

Idé 1: Köp en gammal hederlig förstärkare som har alla ingångar jag är ute efter och koppla in allting i den och hoppas att det löser sig. Nackdelen är att jag har noll koll på vad man ska köpa, kommer ju få skaffa nya högtalare osv, väldigt dyrt? vet inte om det går att lösa till vettigt pris.

Idé 2: Köp nytt paketsystem med högtalare och inbyggd förstärkare, hoppas att det finns anslutningar så jag kan koppla in med samma kablar. Kanske nån soundbar med sattelithögtalare och baslåda?

Idé 3?: Om det går, använda samma kabel från grafikkortet för ljud(HDMI) och skicka det till nya ljudsystemet. Mycket osäker på om och hur det fungerar. Kanske kan man skicka ljud från moderkortet på annat vis än med de flerfärgade kablarna? Vet inte om grafikkort stöder ljuddata via HDMI.

Ytterst tacksam för hjälp. Jag kommer fortsätta gräva i det här själv men hoppas på den samlade expertisen från SC som stöd.