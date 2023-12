Byggt om datorn

Tjena det är så att jag köpt ett Phanteks NV7 chassi samt en phanteks glacier one D30 vattenkylare. Jag har kopplat in allting, 9 fläktar, 3 fläktar vill varken gå igång samt ingen rgb. Mitt andra problem är att fläktarna på vattenkylaren inte snurrar? rgbn funkar men fläktarna går inte igång, jag har inte startat windows utan enbart kopplat in strömkabeln och startat datorn. Kör Msi b550 tomahawk samt 5800X3D med 650W nätagg. Tacksam för hjälp!