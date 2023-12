Dator startar inte eller stänger av sig

Vill börja med att säga att jag inte kan mycket om datorer men är ganska händig. Men ta det gärna som ni pratar med ett barn

Byggde min dator för kanske 6-7år sedan, den har fungerat bra fram tills typ för ett halvår sedan. Då började den plötsligt stänga av sig under tex spelande. Men så fort man startade om den fungerade allt igen. Sen började den bli svår att starta ett tag senare, den kunde hamna i någon boot loop. Den slår på sig 1-5s, fläktar osv startar, sen stänger den av sig för att sedan börja om. När detta har hänt har jag försökt starta den flera gånger, väntat en stund, dragit ur kontakten en stund osv och plötsligt helt random så går den att starta igen. Då har den fungerat några veckor till för att sedan börja strula. Nu senaste veckorna har det blivit kortare tid mellan problemen och nu är det ett rent lotteri om datorn startar eller inte varje gång.

I bland loopar den efter 1sekund, ibland stänger den av sig efter inloggningen till Windows är gjort men oftast hamnar den i en boot loop på 1-5s. Men när den väl har startat och går stabilt så kan man ha den på i flera timmar och även spela på den, jag skriver från datorn just nu.

Och eftersom problemet är så sporadiskt och jag hittar inget sätt att repetera felet på så är det svårt att felsöka.

Det här har jag testat hittills.

-Jag hade bara några Gb ledigt på C: disken när problemet med boot loop började, jag frigjorde utrymme på disken och datorn blev stabilare efter det. Men sen efter några veckor så började problemet igen.

-Nollställa CMOS, ingen märkbar förbättring.

-Bytt Cmos batteri, ingen märkbar förbättring.

-Blåst rent hela cabinetten och torkat av kontaktytan på ramminnen, ingen märkbar förbättring.

-Kollat efter kabelskav, dåligt kontakt osv, inte hittat något anmärkningsvärt.

-Tog ut första ramminnet, då startade datorn korrekt tre försök på rad.

-Satte tillbaka första ramminnet, då startade inte datorn och jag trodde jag hittat felet.

-Men sen tog jag ut första ramminnet igen, då gick datorn in i boot loop ändå.

-Uppdatera Bios, ingen märkbar förbättring.

-Vid ett tillfälle när den vägrade starta drog jag ut kontakten till en chassifläkten och satte tillbaka den, då startade den igen efter det.

-Stängde av Fast boot, då fungerade det ett tag men sen återkom problemet.

-Satt bios till default inställningar, ingen märkbar förbättring.

-Slagit på XMP för minnerna, ingen märkbar förbättring.

-Samma problem om jag startar datorn via knappen på moderkortet, så det är inte knappen på chassiet som hänger sig.

-Tror inte det är ett värmeproblem då den stänger av sig så fort, samt CPU har nu 35°C efter varit igång i ca 60min (låg last ifs).

Hur felsöker jag här ifrån?

Kan det vara Psu:n som spökar? Hur felsöker jag den?

Datorn har ju några år på nacken och jag hade egentligen velat bygga en ny. Men just nu passar det dåligt samt det är roligare att köpa en ny när man vill och inte när man bara måste ha en fungerande dator.

Dator

Intel i7-4790K 4.00Ghz

ASUS Z97-A

2x8Gb DDR3 1600MHz minnen

AMD Radeon R9 390

Samsung SSD 850 EVO 250GB

Någon Fractal design 1000w PSU

Windows 10 Education