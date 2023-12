Hej

2021-06-28 köpte jag ett Remington T-Series hår- och skäggtrimmerkit från Elgiganten online .

För några veckor sedan började den strula, den slår av och på så fort batteriet inte är 100% laddat.

Redan efter ca 30 sekunders användande startar problemet. Jag skickade en video på problemet till dem.

Har reklamerat till Elgiganten och de säger att jag endast kan lämna in den för service i butik, ej skicka in den.

Har jag rätt att skicka in den eftersom jag köpte den online? Väldigt omständigt för mig att lämna in i butik.

Sen skriver de tar en felsökningskostnad på ca 400kr + att jag får offert för reparationen om felet beror på felanvändning eller slitage.

Det är troligtvis batteriet som strular, hur ska man bedöma om detta är "slitage" eller ej? Finns praxis?

Bevisbördan ligger ju på mig att det är ursprungligt fel eftersom det har gått 2 år. Eftersom jag kan köpa en ersättare för ca 600kr känns det dumt att chansa på att de nekar reklamationen.