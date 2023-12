Gigabyte Z790 Gaming X AX - Går det flasha bios utan CPU med verktyget från Gigabyte? Mb stöder inte gen 14 ännu

Inet skriver ang moderkortet "Obs! BIOS kan behöva uppdateras för att användas med 14th gen CPU."

Någon som flashat moderkortet enligt instruktionen längre ner för att kunna använda t.ex. generation 14 - i7 core 14700KF. Min förhoppning är att kunna flasha kortet utan cpu, gissar att det är så det ska funka då datorn ska vara avstängd?

Nedan saxat från Manual

• Q-Flash Plus allows you to update the BIOS when your system is off (S5 shutdown state). Save the latest

BIOS on a USB thumb drive and plug it into the dedicated port, and then you can now flash the BIOS

automatically by simply pressing the Q-Flash Plus button.

For instructions on using the Q-Flash and Q-Flash Plus utilities, please navigate to the "Unique Features" page

of GIGABYTE's website and search for "BIOS Update Utilities."

Vad tror ni? Jag har inte köpt kortet än och blir det besvärligt väljer jag hellre ett kort med stöd för 14 gen direkt. Tar gärna emot tips på ev rekommendationer. Har inte funnit mer detaljerad info än ovan.