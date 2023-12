Är xbox s för gammal?

Jag tjänar inte så jättemycket så har inte mycket pengar att gå runt med, men jag saknar verkligen att spela spel. Dom spel jag skulle vilja kunna spela just nu är Red Dead Redemption , hogwarts legacy och last of us bland annat. Har tittat på Nintendo switch light, men den är begränsad på vad den kan spela? Hittade xbox one s för 2000 refurbished på cdon. https://cdon.se/hemelektronik/microsoft-xbox-one-s-1to-all-di...

Är xbox one s för gammalt eller är det värt att köpa? Jag bryr mig inte i att den inte har cd läsare och är begagnad.