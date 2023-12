PC startar ej

Allt fungerade som vanligt i förmiddags. Satte datorn i sleep mode, var borta i 1h, när jag kom tillbaka så var allt stendött. Inga fläktar snurrar igång, inga debug leds lyser. Det enda tecken av liv datorn får när jag försöker starta upp den igen är lite leds vid rear IO samt att nätagget kontinuerligt switchar av och på.

Även när jag endast har CPU, CPU-kylare och CPU-fläkt inkopplat så blir det ingen skillnad. Rensa CMOS gjorde ingen skillnad heller. Har kopplat ur och in ordentligt alla kablar. Tog ur och in CPU:n samt slängde min sletna thermalpad och la på lite fräsch noctua kylpasta.

Specs:

- 5600x

- Asus Strix B550i itx

- 7900XT Pulse

- 64GB 3200 DDR4 Corsair LPX

- Samsung 950 Pro 250 GB

- Kingston A2000 1TB

- Samsung QVO 8TB

- NH C14S

- Corsair SF750

- P200A

Kan moderkortet alt. nätagget lagt in hatten för gott? Tycker just att det är konstigt att det skiter sig fullständigt bara för att jag satte datorn i sleep. Det mesta köptes in 2020/2021. Har multimeter ifall jag bör mäta något.

Tacksam för all hjälp!