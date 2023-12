Ny dator config på Inet - bra dator för cirka 20k?

Skrivet av Spaden96: Tack för feedback! Kikade på Tomshardwares CPU/GPU-benchmarks och där rankade Intel I5-3600k lite bättre än AMDs 7600 - vilken AMD-processor hade du köpt istället? Nvidia-kortet är mer en vanesak för mig, men kanske borde byta över till den röda sidan!

https://www.tomshardware.com/reviews/cpu-hierarchy,4312.html Något förutom namnet som är fel på PSUn? Gå till inlägget

Kolink generellt är väl okej de leverera oftast utan strömkabel.

Jag lämnade ett förslag nu med bästa cpun för spel out go the box