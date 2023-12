Dell Dimension 4400. Kommer ej in.

Hej

Jag har en stationär dator Dell Dimension 4400 från 2002.Jag använde den intensivt 10-12 år och lagrade mängder med bilder och filmer i den. Det var aldrig några problem med den innan. Jag skulle nu starta upp den för att titta på innehållet etc. men jag kommer inte in utan hamnar i läge där jag inte har en aning om vad jag ska och kan göra för att kunna komma igenom och in på vanligt vis.

Se bild.

Finns det någon guide eller liknande hur man väljer för att kunna komma vidare? Kan det vara ett problem att det gått ett decennium sedan den var igång senast och isåfall hur avhjälpa? Jag har för mig att det är Windows XP installerat på den. Dock saknas cd-rom för XP. Skulle det kunna funka med nån typ av "start-up/reboot" CD-rom för att kanske kunna kicka igång den? Eller något kommando eller liknande?

Tack