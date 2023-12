Kollar intresse för min gaminglaptop som står mest o dammar pga jag kör stationärt igen.

Köpt från Inet sommaren 2022.

Denna är det: https://www.inet.se/produkt/1966818/lenovo-legion-5-pro-16-i7... (min recension som ligger där på Inet )

Har dock uppgraderat till 32 GB RAM (dessa minnen, 2 st). Har kvar orginal RAMet också (tydligen viktigt om man ska skicka in den till Lenovo).

Fint skick, ganska sparsamt använd mycket av tiden jag haft den.

Enda felen är att den är högljudd vid belastning (som alla andra gaming laptops ) och om man kopplar en skärm via Displayport/USB-C så flimmrar den skärmen till ibland (typ 1 gång per dag). Tror inte det är grafikkortets fel eller nåt sånt för det händer aldrig när jag använder inbyggda skärmen eller HDMI, men vem vet, det är svårt att felsöka då det händer så sällan och slumpmässigt.

Så om du planerar att använda denna mest som en stationär och ha skärm inkopplad hade jag nog rekommenderat dig att undvika den. Men om du tänker använda den mest som en bärbar dator så go for it, riktigt fin maskin att spela på.

Bud från 10k

