Problem med Rockstar Social Club (verifiering)

Sitter här och blir lite frustrerad. Tänkte köra lite RDR2 på en nyinstallerad dator.

Spelet har jag köpt via Epic Games men det ska tvunget startas via Rockstars egen launcher.

Problemet är att när jag försöker logga in på mitt Rockstar konto vill de tvunget skicka ett verifieringmejl för att "skydda mitt konto". Jo, de skyddar det väldigt bra för något mejl kommer där aldrig, så jag kan inte själv logga in och spela (single player).

Jag har kontrollerat spamkorgen och allt jag kan komma på.

Koden de ska skicka är dessutom bara giltig i 15 minuter men eftersom där aldrig kommer någon kod på mejlen så har jag provat flera gånger, men med samma resultat.

När jag googlade såg jag dessutom att man bara får ett visst antal försök på sig innan man blir utlåst 24 timmar.

Finns det något annat sätt att komma runt problemet som någon känner till?

Jäkla launcher-hysteri om jag får säga vad jag tycker. Har man köpt via en plattform så borde spelet kunna startas direkt från densamme, men det kanske bara är jag som börjar bli gammal och gaggig :/.

Inte ute efter att starta något PC vs. konsolkrig men känner jag för att spela på mitt Playstation eller Xbox är det minsann bara till att starta konsolen så är man igång. Inget nytt under solen antar jag.

Nu blir det inte fler försök idag, tänkte fira lite nyår men förhoppningen är att kunna spela imorgon.