Ändra för mer säkerhet i sitt Goggle konto

Vad menas med "hög säkerhet" egentligen? Google är lite då och då på mig att börja med två-faktor-autentisering men det känns som att man kanske minskar risken att bli "hackad" från 0.1 % per år till 0.01 % per år, men man ökar risken att bli utelåst av Google från 1 % per år till 2 % per år, så det känns verkligen inte värt. Det är ju inte som en bank där man i värsta fall får åka och legitimera sig någonstans om man tappar bort mobiltelefon/dosa. I Googles fall finns det inte någon kundtjänst, och enda sättet att få tillgång till sitt konto igen är att antingen känna någon på Google eller orsaka ett ramaskri i forum etc tills någon från Google råkar se det.

Dessutom känns det som att halva anledningen till att de vill man ska använda två-faktor-autentisering är att kunna spåra en mer effektivt.