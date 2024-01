Xbox one x

Har ett one X som jag inte får till. Vad jag förstår så la den interna hårddisken av då jag fick felkoden error 101.

Satte in en noname ssd på 1tb, och skulle lägga in os via USB men får det fortfarande inte att fungera. Så nu ger jag helt enkelt upp.

Någon annan kanske kan lösa problemet?

Önskas byta denna mot en dator som klarar cs2/fortnite/roblox, det är dem spelen barnen lirar.

Medföljer: kablar, och en handkontroll.

