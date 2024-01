Kan inte se WIFI inställningar på windows 11 (wifi antenn)

Halloj!

Jag har precis köpt ny stationär dator med ASUS moderkortet B650-plus WIFI (alltså ingick WIFI antenn). Och nu vill jag helt enkelt använda den trådlösa adaptern för att kunna få trådlöst WIFI till min stationära dator.

Jag har kopplat in antennen med dess två kablar in i Moderkortets IO. Men när jag väl är inne i Windows 11 så ser jag inga iställningar för WIFI som jag ser att andra har i youtube videos etc. Jag vet inte riktigt i vilken ända jag ska börja leta i.. Är det problem med WIFI adaptern eller är det bara att jag inte kan se inställningarna för WIFI i windows?

Nedan kan ni se vad jag menar med att jag inte ser WIFI inställningarna:

Och nedan är en bild på google på hur jag förväntar mig att det ska se ut:

Jag testade att klicka på pennan i bilden för att lägga till fler inställningar, men det fanns inga WIFI inställningar där att lägga till.

Har letat och testat saker i 2 dagar nu men kommer ingen vart.

Uppskattar all hjälp jag kan få