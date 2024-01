i7 vs AMD, tillräcklig kylning och gpu, ~ 15k+

Grabben ska få en ny dator. Hans i5-10600KF med MSI Geforce RTX 3060 Ventus 2x OC 12 GB lirar någorlunda ok med spel men inte med Escape från Tarkov som jag läst om är ganska ooptimerat.

Han kör nedanstående spel i upplösningen 2560x1440:

Escape from Tarkov

Squad

Hunt Showdown

Rust

Hell Let Loose

Rainbow Six Siege

1. AMD 3xd vs Intel? Valt nya 790 (i onödan) men kommer nog inte överklockas?

2. Tillräcklig kylning, tänker främst på i7 – Arctic Liquid Freezer II 240-420?

3. Chassi med tillräckligt flöde och utrymme i top för kylare? Tyst setup är fördel, alltid brusreducerande lurar på vid spel

4. Behålla 3060 kortet eller tänka om? Funkar till det mesta förutom Tarkov men det borde bytas

5. Nätagg 750W finns, funderar större med tanke på törstig I7 och gärna ATX 3.0 med skydd mot spikar.

Snabb gen 4 M2 finns.

Har lagt mycket tid för att läsa på som gör att jag inte kommer till skott att beställa en dator, då det kommer nya aspekter att ta in hela tiden

. 😊

Har gjort en i-7 setup där jag utelämnat delar där jag söker råd. Såga gärna min spec, är ute efter en bra setup. Bör grafikkortet bytas kan jag lägga på tkr.