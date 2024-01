Skärm blinkar svart?

Skrivet av SwedZi: Hej, Har en lenovo thinkpad med två skärmar inkopplade, en skärm är inkopplad med hdmi den andra skärmen med usb-c. Skärmen som är inkopplad med usb-c blinkar titt som tätt svart. Den liksom flimrar till svart. Det är så pass kort att jag hela tiden kan fortsätta arbete och se vad som står på skärmen, men det är ändå väldigt irriterande. Vad kan detta bero på och hur löser jag det? Mvh Gå till inlägget

Det finns ingen sluta-blinka-knapp att trycka på eftersom orsaken kan vara precis allt från dålig kablar till att skärmens strömförsörjning inte fungerar eller problem med själva datorn. Finns nog hundra förklaringar. Därför går felsökning ut på enkelt logik, eller sunt förnuft om man så vill, där man jämför olika situationer och ser vad resultatet blir

Några pointers om du vill gå vidare är därför följande:

Blinkar skärmen om du ansluter den på annat sätt och med andra källor, till exempel via HDMI istället för USB-C?

Om svar JA pekar det på problem med själva skärmen eftersom felet uppträder oavsett hur du använder skärmen.

Om svar NEJ, skärmen fungerar normalt med andra källor och annan koppling. Då pekar det på problem med signalen som kommer in till skärmen. Då kan det vara datorn men också USB-C-kabeln. Då gör man motsvarande jämförelse. Som exempel ifall skärmen fungerar utmärkt via HDMI till samma dator men inte via USB-C-kabeln till samma dator, då pekar det på att USB-C-kabeln är dålig.