Nu slutar Valve uppdatera Steam på äldre Windows

Skrivet av Pirum: Tror jag funderade på detta även när nyheten presenterades förra gången : Kan man även fortsättningsvis ladda ner och installera Steamklienten på Windows 7 eller 8, samt MacOS 10.14 Mojave? Även om man då inte får säkerhets- eller funktionsuppdateringar alltså.

Kommer väl förmodligen inte finnas för nedladdning från den officiella sidan, men kommer väl åtminstone kortsiktigt fortsätta fungera.

"We expect the Steam client and games on these older operating systems to continue running for some time without updates after January 1st, 2024, but we are unable to guarantee continued functionality after that date."

-- https://help.steampowered.com/en/faqs/view/4784-4F2B-1321-800...