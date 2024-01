Chassi med bäst airflow`och utan massa krussiduller?

Jag sitter idag på ett gammalt Phantek enthoo evolv ATX som var jävligt coolt back in the day men lider av sin tids sjukdom och är helt värdelöst för airflow, idag kör jag det utan front och utan top kan nämnas. Nu funderar jag också på att borra hål i botten och ta bort PSU shrouden men har börjat kom till punkten då jag säger fuck itne och bara köper att nytt chassi.

Tyvärr när jag kollar chassin så är det bara massa blingbling. Jag har min dator under skrivbordet bakom en hurts så jag vill inte ha massa skit, det enda jag bryr mig om är användbara funktioner och airflow, finns det något sådant chassi? Jag tänker mig ett chassi där jag kan ha fläktar på precis alla hörn och kanter om jag så vill, även i side paneln som var vanligt förut men som verkar vara svårt att hitta nu när alla vill ha glas. En som kan ha ATX och som rymmer en 360 radiator.

Är det en dröm eller finns det något där performance är det viktigaste och inte blingbling?