Massor med TOSHIBA MG04SCA60EE 6TB SAS-diskar

Har 20+ 6TB diskar att avyttra pga uppgradering av NASen. 500kr/st. Hämtas i Haninge eller i Kärrtorp (vissa dagar, efter ök)

Se nedan typiska stats på diskarna. Drifttid/andra metrics kan diffa något. Alltid varit monterade i JBOD eller rackchassi med jetmotorer till fläktar så aldrig gått varma.

=== START OF INFORMATION SECTION ===

Vendor: TOSHIBA

Product: MG04SCA60EE

Revision: 0101

Compliance: SPC-4

User Capacity: 6,001,175,126,016 bytes [6.00 TB]

Logical block size: 512 bytes

Physical block size: 4096 bytes

Rotation Rate: 7200 rpm

Form Factor: 3.5 inches

Logical Unit id: 0x5000039688c9ed35

Serial number: 95B0A0ARFWWB

Device type: disk

Transport protocol: SAS (SPL-4)

Local Time is: Wed Jan 3 10:18:59 2024 CET

SMART support is: Available - device has SMART capability.

SMART support is: Enabled

Temperature Warning: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===

SMART Health Status: OK

Current Drive Temperature: 20 C

Drive Trip Temperature: 65 C

Accumulated power on time, hours:minutes 36533:36

Manufactured in week 37 of year 2015

Specified cycle count over device lifetime: 50000

Accumulated start-stop cycles: 179

Specified load-unload count over device lifetime: 600000

Accumulated load-unload cycles: 1635

Elements in grown defect list: 0

Error counter log:

Errors Corrected by Total Correction Gigabytes Total

ECC rereads/ errors algorithm processed uncorrected

fast | delayed rewrites corrected invocations [10^9 bytes] errors

read: 0 66 0 0 0 2080546.393 0

write: 0 0 0 0 0 24897.962 0

Non-medium error count: 11519

SMART Self-test log

Num Test Status segment LifeTime LBA_first_err [SK ASC ASQ]

Description number (hours)

# 1 Background short Completed - 36009 - [- - -]

