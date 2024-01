Problem med nytt minne Lenovo T5

Hej,

Har en dator som jag köpt mera minne till men tycker den beter sig märkligt.

Det är en Lenovo Prebuilt Lenovo Legion T5 26IAB7 90SV (I7 12700K, 3060 TI, 2*8GB, 1TB) B660 MK

Minnena som satt i datorn ifrån början:

https://www.newegg.com/p/0RN-001H-02352 (Lenovo Nummer 5m30z71686)

Capacity: 8GB

Kit: 1x 8 GB

Standard / Generation: DDR5

Rank: 1Rx16

Type of memory: NON-ECC UNBUFFERED

ECC Support: No

ECC Registered: not (nonREG)

Module speed: PC5-38400

Frequency: 4800MHz

Cycle Latency: 40

Voltage (V): 1.1

Pin assignment: 288 pin

Minnena jag köpte:

https://www.crucial.com/memory/ddr5/ct16g48c40u5

General tech specs

DIMM type Unbuffered

Technology DDR5

Density 16GB

Module quantity 1

Voltage 1.1V/(5V ext)

Module type UDIMM

Die Density 16Gb

Default and performance recovery profiles

Default(JEDEC) 40-39-39

Ser inga direkta skillnader men MK vägrar boota om jag inte har de exakt i rätt slots.

De minnena som satt ifrån början körde på slot 1/3.

Jag populerade 2/4 med nya minnena men vägrade då starta.

Enda som fungerar är Slot 1/2 vilket för mig känns helt fel.

Har ni några ideer om varför det strular? Och vilka minnen som skulle passa?