LG Display presenterar OLED-panel på 27 tum med 1440p-upplösning i 480 Hz

"LG announced that their 27″ 1440p 480Hz W-OLED panel will enter production in May / June 2024, meaning that the monitors using that panel should be available in late Q3 2024.

We also know that these panels will have improved brightness (1300-nits peak for small HDR highlights and 275-nits for a 100% white window) and the new RGWB subpixel layout for less fringing on small text and fine details."

Källa: displayninja.com

Köpte jue PG27AQDM förra året.. Men kan nog fan tänka mig å köpa en nyare variant redan i år om dem visar sig vara bra.