Hej,

Jag är i kast med att köpa min första barbone och återanvända ram och ssd från en hyffsat ny minidator som började lukta bränt och nu vägrar start sen min far körde in usb sladden från en powerbank i datorn istället för att ladda upp powerbanken från vägguttaget som jag instruerade. Förhoppningsvis är stickorna och disken ok? Eller riskerar jag o sabba de nya barebonegrejerna måntro om stickorna eller disken blivit skadade?

Nåja till min fråga. Är det säkert att köpa en digital Windows 11 OEM licens från nätet? Typ Kinguin, G2A o allt vad dom heter.

Är dom lagliga att köpa från och använda eller riskerar man att bli blåst eller att helt plötsligt få upp en sån här fin vattenstämpel att Windows licensen är ogiltig?

Tidigare har jag bara köpt HP o Acer datorer med Windows förinstallerad så det här blir första gången att köpa Windows separat

Det var hiskeligt dyrt att köpa Windows 11 från typ webhallen eller nån av datashopparna. Typ 1600-1700 för W11 home har jag för mig. Men det kanske är retail version?

Mvh

Robert