Hej,

Jag kan absolut ingenting om detta och har googlat runt i några timmar utan att ha löst problemet så jag skulle behöva hjälp.

Tidigare hade jag 100/100 via fiber från Tele2 och fick då ut runt 80 mbit/s. Och jag uppgraderade nyligen till 250/250 från samma leverantör och får fortfarande bara ut ca 80.

Jag har kört hastighetstesterna via bredbandskollen och har gjort det på både wifi och på min stationära via ethernetkabel och får samma låga resultat via båda metoderna. Jag har testat att koppla in direkt till vad jag antar är modemet? (Enheten som finns placerad i min mediacentral i lägenheten, den som redan fanns på plats vid inflytt), även då får jag endast ut ca 80 mbit/s.

Har provat att byta ut alla kablarna också men det hjälper ej. Jag har kollat upp mitt moderkort och det ska klara av högre hastigheter än så här och tänker att eftersom wi-fi hastigheten är lika dålig så har det inte med min stationära att göra.

Finns det någon som vet vad som kan vara fel?